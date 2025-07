Agribank triển khai chính sách cho vay Khách hàng cá nhân mua căn hộ tại Dự án chung cư Tân An

Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để mua nhà ở thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chính sách cho vay dành khách hàng cá nhân mua căn hộ tại Dự án chung cư Tân An, cụ thể:

Thời gian triển khai: Từ ngày 9-7-2025.

Đối tượng vay vốn: Khách hàng vay vốn để mua căn hộ tại Dự án chung cư Tân An, địa chỉ: Phường Thuận Giao và Hưng Thịnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Thuận Giao, TPHCM) do Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

Mục đích vay vốn: Khách hàng cá nhân vay vốn thanh toán chi phí hợp pháp để mua căn hộ tại Dự án chung cư Tân An của chủ đầu tư Tecco Miền Nam theo Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do khách hàng đã ký kết Hợp đồng mua bán /Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Mức cho vay: Theo giá trị tài sản bảo đảm (TSBĐ), Khách hàng được vay với hạn mức tối đa 75% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán khi thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay. Đặc biệt, trường hợp khách hàng có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể vay với hạn mức lên tới 100% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán.

Phương thức vay: Cho vay từng lần.

Thời hạn vay: Tối đa 35 năm.

Thời gian ân hạn trả nợ gốc: Tối đa 12 tháng (tương ứng với thời gian chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tiền vay cho khách hàng mua căn hộ chung cư)

Lãi suất ưu đãi: áp dụng lãi suất cho vay cố định thời gian đầu (tính từ ngày giải ngân với mức lãi suất tối thiểu) như sau:

- 5,5%/năm cố định 6 tháng đầu tiên (áp dụng thời hạn cho vay tối thiểu của khoản giải ngân 18 tháng);

- 6,2%/năm cố định 12 tháng đầu tiên (áp dụng thời hạn cho vay tối thiểu của khoản giải ngân 36 tháng);

- 6,5%/năm cố định 24 tháng đầu tiên (áp dụng thời hạn cho vay tối thiểu của khoản giải ngân 60 tháng).

Điều kiện cho vay: Khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và quy định của Chương trình.