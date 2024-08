Masan liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng lớn trong nửa đầu năm 2024

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024

Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Masan hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong ngành tiêu dùng bán lẻ. Hiện nay, Masan đang sở hữu mạng lưới cửa hàng siêu thị lớn nhất Việt Nam với hơn 3.600 điểm bán trải dài khắp cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Doanh nghiệp này cũng đang đẩy mạnh chiến lược “Go Global”, quảng bá ẩm thực Việt đến 8 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.

Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Vào ngày 8-8 vừa qua tại TPHCM, Tạp chí HR Asia đã công bố danh sách các doanh nghiệp xuất sắc nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự, được nhiều doanh nghiệp trong khu vực tin tưởng. Chủ đề năm nay là "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ Gen Z", các doanh nghiệp thắng giải đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động Gen Z, tạo nên một môi trường làm việc đa thế hệ. Các doanh nghiệp này không chỉ thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tuyển dụng và giữ chân tài năng trẻ mà còn tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và đổi mới liên tục, trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong ngành. Giải thưởng được Tạp chí HR Asia tổ chức hàng năm với danh sách tham gia gồm 16 quốc gia, thị trường lớn tại châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia...

Môi trường làm việc tại Tập đoàn Masan

Tại Việt Nam, khảo sát được thực hiện tại 704 công ty với sự tham gia của 53.250 nhân sự từ các cấp cơ sở cho đến các nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự. Đây đều là các doanh nghiệp đã cống hiến không ngừng nghỉ cho sự hài lòng, phúc lợi và sự phát triển của nhân viên. Năm nay, Tập đoàn Masan lập cú “hattrick” giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, hạng mục đặc biệt: “Diversity, Equity, and Inclusion - Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” và “Substainable Workplace – Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững”.

Là doanh nghiệp chiến thắng cả 3 hạng mục giải thưởng, Tập đoàn Masan đã được đánh giá khác biệt và vượt trội, là doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, hòa nhập, và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam

Song hành với chủ trương của nhà nước, với vị thế là doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ hàng đầu có ảnh hưởng sâu rộng đến hơn 100 triệu người Việt Nam, Masan cam kết phấn đấu cho mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Masan từ lâu đã ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

Nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam, vừa qua, Tạp chí Nhịp cầu Đầu Tư đã tổ chức bình chọn cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp được bình chọn vào bảng xếp hạng đáp ứng các tiêu chí về: tăng trưởng ổn định, bảo vệ môi trường, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Hội đồng Thẩm định của chương trình gồm các lãnh đạo đến từ Tạp chí Nhịp cầu Đầu Tư, Ngân hàng HSBC, PwC Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Schneider Electric Việt Nam, Talentnet, Mekong Capital. Tại sự kiện năm nay, bên cạnh vào danh sách TOP 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024, Masan còn vinh dự đạt giải cả 3 hạng mục E - Quản Lý Tài Nguyên Bền Vững S - Chiến Lược Nhân Sự Vì Sự Phát Triển Bền Vững; G - Quản Trị Doanh Nghiệp Xuất Sắc.

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường song hành cùng quản trị doanh nghiệp là những trụ cột mà Masan luôn ưu tiên cùng với hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng chuẩn mực ESG cao càng thể hiện doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và có giá trị nội tại cao.

Top 500 công ty hàng đầu Đông Nam Á, doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam

Tháng 6-2024, tại bảng xếp hạng 500 công ty hàng đầu Đông Nam Á năm 2024 được Tạp chí Fortune lần đầu tiên công bố, Masan là công ty đứng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ nhu yếu phẩm tại Việt Nam với doanh thu năm 2023 đạt hơn 3,2 tỷ USD.

Hệ thống hơn 3.600 siêu thị WinMart_WinMart+_WiN trên cả nước

Bên cạnh đó, ở thị trường trong nước, "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam" là những doanh nghiệp tiêu biểu, được lựa chọn từ danh sách bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), đã đạt lợi nhuận xuất sắc, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2022-2023. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp bảng xếp hạng danh giá này gọi tên Tập đoàn Masan. Giải thưởng đã tiếp tục khẳng định vị trí Tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thành tích về quy mô doanh thu, cùng với đó là hiệu quả sử dụng đồng vốn tốt, có lợi nhuận tăng trưởng ổn định, bền vững.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Masan mang về doanh thu thuần 38.989 tỷ đồng. Trong quý II-2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và hơn cả năm 2023 là 419 tỷ đồng. Tiền và số dư tương đương tiền của Masan tăng lên 21.977 tỷ đồng vào quý II-2024, so với 16.919 tỷ đồng vào quý IV-2023 nhờ sự cải thiện của dòng tiền tự do và dòng tiền từ các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đáng chú ý, dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất tăng lên 7.429 tỷ đồng trong quý II-2024, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước thể hiện sự vững mạnh tài chính của doanh nghiệp.