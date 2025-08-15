Mỗi ly Phúc Long kể câu chuyện về trà Việt

Ngày 14-8-2025, Phúc Long chính thức giới thiệu nhận diện thương hiệu mới thông qua việc ra mắt cửa hàng tại 285 Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM - Phúc Long Phoenix 285 CMT8, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển với ba trụ cột chính: làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu gắn liền với văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại.

Cửa hàng Phúc Long Phoenix tại 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM

Đây không chỉ là bước thay đổi về hình ảnh thương hiệu mà còn là sự khởi đầu cho hành trình làm mới trải nghiệm, kết nối sâu sắc hơn với các thế hệ tiêu dùng Việt Nam.

Diện mạo mới cho thương hiệu từ năm 1968

Là một thương hiệu có gần 60 năm gắn bó với văn hóa trà Việt, Phúc Long ghi dấu ấn bằng sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và chất lượng độc đáo. Điều tạo nên nét riêng biệt của Phúc Long chính là quy trình dầm trà thủ công từ các nhân viên pha chế được đào tạo bài bản, kỳ công tạo nên ly trà đậm vị, đặc trưng riêng rất “Phúc Long”.

Trà sữa Phúc Long, trà Lucky tea, trà Đào, trà Vải hay cà phê truyền thống đậm vị là những sản phẩm đã làm nên tên tuổi thương hiệu và hơn hết đã trở thành thức uống được yêu thích, lựa chọn. Từ hương vị nguyên bản đến cách phục vụ hiện đại, Phúc Long chinh phục khách hàng bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Đông đảo khách hàng tại Phúc Long Phoenix - 285 CMT8 vào ngày khai trương

Là một thành viên thuộc hệ sinh thái Masan – nơi "Phụng sự người tiêu dùng" luôn là kim chỉ nam, Phúc Long kiên định với tầm nhìn trở thành thương hiệu trà được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ phục vụ một ly trà, Phúc Long còn là nơi tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ và mong muốn kể những câu chuyện mới mẻ, gần gũi hơn về trà với giới trẻ.

Và đó là cách Phúc Long bắt đầu kể về một hành trình mới, từ “khoác chiếc áo mới” đến mong muốn đưa trà Việt vào nhịp sống trẻ một cách tự nhiên và gần gũi hơn nữa.

“Phúc Long giống như một người trẻ tuổi, năng động, đã từng đối mặt với những khó khăn như bao người khác, nhưng đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Họ mong muốn làm mới bản thân, khám phá những điều thú vị. Họ muốn đi mua sắm, đi dự tiệc, thưởng thức âm nhạc và có thật nhiều bạn bè mới”, bà Patricia Marques, Tổng Giám đốc Phúc Long Heritage chia sẻ.

Không gian mới kết nối trà Việt theo cách gần gũi hơn

Phúc Long đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành biểu tượng trà Việt hiện đại. Thương hiệu tập trung đồng bộ hoá trải nghiệm, tái thiết kế không gian theo hướng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nhằm mang đến cảm xúc chân thật và gần gũi hơn cho khách hàng.

Theo đó, nhận diện thương hiệu logo mới của Phúc Long vẫn giữ cảm hứng từ dáng tách trà truyền thống Việt Nam, thanh nhã, tinh tế và đầy tính biểu tượng. Không chỉ là vật dụng chứa trà, tách trà, mà đây còn là biểu trưng của sự kết nối tâm giao. Những đường nét bo tròn mềm mại, phối hợp cùng hình khối tối giản, giúp hình ảnh thương hiệu mang đến cảm giác truyền thống mà hiện đại, tinh tế, gần gũi của văn hóa trà Việt.

Logo mới của Phúc Long lấy cảm hứng từ hình dáng tách trà truyền thống Việt Nam. Những đường nét bo tròn mềm mại, phối hợp cùng hình khối tối giản, giúp hình ảnh thương hiệu mang đến cảm giác tinh tế mà gần gũi

Từ hình ảnh gùi trà thủ công đến những hoạ tiết đan lát, từng sợi mây, từng nút đan… là cảm hứng chủ đạo trong thiết kế thương hiệu mới. Tất cả đều mang ý nghĩa biểu tượng về sự gắn bó bền chặt giữa người trồng, người pha và người thưởng trà, giữa Phúc Long và thế hệ khách hàng cùng tình yêu với trà Việt.

Việc khai trương cửa hàng trọng điểm (flagship) là một phần trong chiến lược thay đổi nhận diện mới, không chỉ làm mới hình ảnh mà còn nâng cấp toàn diện mọi điểm chạm từ chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng.

Khám phá khu vực trải nghiệm các dòng trà thượng hạng như Shan Tuyết, Phổ Nhĩ, Móng Rồng... tại Phúc Long Phoenix - 285 CMT8

Cửa hàng Phúc Long Phoenix 285 CMT8 được thiết kế hiện đại, tinh giản nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống từ văn hóa trà Việt. Không gian được bố trí mở, đa dạng khu vực từ mang đi nhanh gọn, cho đến khu vực ngồi lại thoáng đãng, phù hợp với nhu cầu làm việc, gặp gỡ hay thư giãn. Đặc biệt, khách hàng còn có thể khám phá khu vực trải nghiệm các dòng trà thượng hạng như Shan Tuyết, Phổ Nhĩ, Móng Rồng... Đây là một điểm chạm mới mà Phúc Long mong muốn mang nghệ thuật trà Việt đến gần hơn với khách hàng.

Hành trình trải nghiệm “Triệu ly như một”

“Chúng tôi tin rằng một cửa hàng tốt không chỉ cần đẹp, mà còn phải biết kể chuyện. Và câu chuyện của Phúc Long là câu chuyện về trà, một cách sâu sắc và gần gũi”, bà Patricia Marques, Tổng Giám đốc Phúc Long Heritage nhận định.

Phúc Long cam kết chuẩn chỉnh trong từng công đoạn, từ nguyên liệu đến pha chế, để đảm bảo nhất quán chất lượng sản phẩm từ cửa hàng trọng điểm đến từng điểm bán trên toàn quốc.

Không gian mới được thiết kế với nhiều khu vực hiện đại, trẻ trung thu hút Gen Z check-in

Với từng ly trà được chăm chút đến từng chi tiết, dịch vụ tại cửa hàng cũng được nâng cấp toàn diện, Phúc Long không chỉ phục vụ một sản phẩm, mà là trải nghiệm đồng nhất hướng đến hành trình “triệu ly như một”. Đó là cách Phúc Long viết tiếp câu chuyện thương hiệu, bằng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm thú vị và tập trung xây dựng giá trị cốt lõi để tạo ra sự kết nối lâu dài và sâu sắc hơn với thế hệ tiêu dùng Việt Nam.