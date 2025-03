Masterise Homes niêm yết danh mục bất động sản hạng sang lên CIRE: Giới thiệu những tài sản uy tín đến khách hàng toàn cầu

Masterise Homes và S&S CIRE công bố hợp tác chiến lược tại TPHCM, ngày 11-3-2025

Masterise Homes cũng công bố niêm yết toàn bộ danh mục sản phẩm hạng sang, siêu sang do công ty phát triển trên nền tảng toàn cầu CIRE. Danh mục này bao gồm: Grand Marina, Saigon - Khu căn hộ hàng hiệu Marriott &JW Marriott lớn nhất thế giới, nằm trên di sản Ba Son (quận 1, TPHCM); The Rivus - các dinh thự mang thương hiệu Elie Saab thuộc dạng siêu hiếm trên thế giới, sở hữu bến du thuyền định danh đầu tiên tại Việt Nam (TP Thủ Đức, TPHCM); các sản phẩm nhà phố thương mại giá trị cao SOHO nằm trong khu đô thị chuẩn quốc tế, biểu tượng của Đông Nam Á: The Global City (TP Thủ Đức) - khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam hiện được Foster+Partners thiết kế.

Sự kiện công bố đối tác chiến lược đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cả hai công ty, cùng hướng tới mục tiêu đưa bất động sản Việt Nam vươn tầm thế giới, khi cung cấp dịch vụ xuất sắc và bảo đảm quyền tiếp cận những tài sản uy tín nhất thế giới đến khách hàng. Việc ký kết hợp tác và niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản của Masterise Homes trên mạng lưới của CIRE khẳng định năng lực quốc tế, chất lượng và giá trị bất động sản được công nhận trên toàn cầu của Masterise Homes và là cột mốc đáng nhớ của bất động sản Việt Nam trên thế giới…

Chia sẻ về bước tiến này của Masterise Homes, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, Masterise Homes, nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh và ổn định, tài sản bất động sản hạng sang tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng bền vững và cũng là thời điểm lý tưởng cho nhà đầu tư. Masterise Homes cam kết mang đến những sản phẩm thực sự đặc biệt, giới thiệu những tài sản uy tín thế giới tới khách hàng toàn cầu.

KHẢ NGÂN