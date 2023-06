Masterise Homes phối hợp Vietcetera tổ chức sự kiện gặp gỡ và kết nối các doanh nghiệp F&B

Sự kiện này mở đầu cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển mô hình kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, theo xu hướng toàn cầu tại The Global City; từ đó mang đến cơ hội sinh lời bền vững cho cả hai đối tượng: các chủ doanh nghiệp F&B mở rộng phát triển kinh doanh và các khách hàng đầu tư nhà phố tại The Global City.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự thay đổi về nhu cầu, hành vi của khách hàng và xu hướng phát triển toàn cầu đang thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể của ngành F&B và bán lẻ tại Việt Nam. Nhận biết điều này, Masterise Homes đã và đang vạch ra lộ trình phát triển rất rõ ràng để xây dựng một khu thương mại chuẩn quốc tế tại The Global City với mô hình hoạt động, vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới.

Song song với việc hoàn thiện các tiện ích vui chơi giải trí, tạo ra các sự kiện lễ hội thu hút du khách với trung tâm mới, Masterise Homes đã liên tiếp ký kết hợp tác với các thương hiệu F&B và bán lẻ trong và ngoài nước. Tháng 11-2022, nơi đây đã ký kết hợp tác thương mại cùng các thương hiệu nổi tiếng như: Pizza 4P’s, Pasteur Street Brewing, chuỗi thương hiệu Yen Sushi & Sake Pub, Yen Sushi Premium, Shamoji, Omasake, Mylife Coffee thuộc hệ thống Mylife Company; tháng 4-2023, cùng với đối tác Druce tại Singapore tiếp tục mang các thương hiệu F&B nổi tiếng tại Đảo quốc Sư tử đến với The Global City.

Đặt mục tiêu đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu F&B trong năm 2023, Masterise Homes đồng hành cùng với Vietcetera – đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị ngành F&B Việt Nam trong 4 năm liền, tạo ra một sự kiện nhằm kết nối các chuyên gia, các doanh nghiệp trong ngành F&B, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh tại Trung tâm mới The Global City. Sự kiện cũng chính là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển một khu phố thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế với mô hình kinh doanh hiện đại, quy hoạch bài bản, quản lý vận hành chuyên nghiệp để có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ các nhãn hàng quốc tế, tạo nên môi trường kinh doanh phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại phiên thảo luận dành cho các doanh nghiệp F&B với chủ đề “Unlocking investment opportunities” với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành như ông Thue Quist Thomasen (CEO Decision Lab), Greg Ohan (CEO, đồng sáng lập The Sentry), ông Steven Townsend (CEO Studio Urban Design Vietnam), các doanh nghiệp F&B đã tiếp cận những thông tin hữu ích, được các chuyên gia trong ngành chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề kinh doanh ngành hàng ẩm thực và đồ uống tại Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, vai trò của shophouse trong bối cảnh tái tạo đô thị, đồng thời hiểu rõ hơn về tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành F&B nói chung. Sự kiện đã thu hút hơn 100 thương hiệu F&B nổi tiếng trong nước và hơn 20 thương hiệu đến từ Singapore, mang đến cơ hội mở rộng và phát triển kinh doanh tại một khu đô thị chuẩn quốc tế với ước tính khi hoàn thành sẽ chào đón 40.000 cư dân sinh sống và 20.000 nhân viên văn phòng, đồng thời thừa hưởng lưu lượng khách đông đúc từ các khu dân cư lân cận như Thảo Điền, Thủ Thiêm…

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh, Masterise Homes chia sẻ: “Sự kiện lần này chính là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển mô hình kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, theo xu hướng toàn cầu tại The Global City nói riêng và tất cả những dự án của Masterise Homes nói chung. Không chỉ dừng lại ở việc bán các sản phẩm bất động sản, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sở hữu để giúp cho họ đạt được mục tiêu đầu tư, thu lợi nhuận như mong muốn. Với lợi thế về vị trí và tiềm năng sẵn có, chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể mang lại nguồn khách ổn định đến vui chơi, mua sắm tại The Global City. Do đó, việc phát triển một khu phố thương mại chuẩn quốc tế và vận hành chuyên nghiệp chính là yếu tố quan trọng để The Global City trở thành một trung tâm mới nhộn nhịp - một điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước, từ đó mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời và phát triển lâu dài cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước”.

Đồng thời, ngay trong sự kiện, Masterise Homes đã ký kết với hợp tác thương mại với các thương hiệu F&B nổi tiếng từ Singapore như: Jlogo Holdings True Cost, All Day Café, Hei Bai Chao, Daruma Tavern, Aladdin Indian Cuisine, Khan Saab; và các thương hiệu trong nước như AQ Goumet & Dine, Takumi-Tei Saigon, Kyo-Tei (thuộc công ty AQ Development), CTY Kitchen & Bar… đánh dấu sự có mặt của các thương hiệu này cùng với hàng loạt các thương hiệu F&B trong nước tại khu đô thị The Global City, gia tăng sự sôi động cho khu nhà phố.

Bà Chua Yeong Ling Eve – đại diện thương hiệu Hei Bai Chao đến từ Singapore chia sẻ: “Chúng tôi tìm thấy điểm tương đồng về quy hoạch và tiềm năng phát triển thương mại giữa khu vực Marina Bay và The Global City, Marina Bay nhanh chóng trở thành downtown mới của Singapore và mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn cho các chủ doanh nghiệp F&B. Ngành F&B tại Việt Nam đang tăng trưởng rất tốt và The Global City có đầy đủ các yếu tố cần thiết để mở rộng thương hiệu và kinh doanh lâu dài như vị trí, lượng khách, quy mô đầu tư…; tôi tin The Global City là một phiên bản Marina Bay tại Việt Nam mà các nhà kinh doanh không muốn bỏ lỡ.”

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TPHCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm. Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, sự kiện đếm ngược chào năm mới Luxury Countdown 2023, sự kiện trình diễn thời trang của ELLE Fashion show và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, sự kiện ra mắt siêu xe Lamborghini, chuỗi hoạt động ngành ẩm thực và đồ uống Việt Nam… Sắp tới, The Global City sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt sự kiện giải trí, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực sôi động, hứa hẹn thu hút hàng ngàn người dân thành phố đến vui chơi và thưởng lãm.