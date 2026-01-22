Miền Bắc có nơi gần 0 độ C

Tại Bắc bộ, nhiều nơi tiếp tục rét đậm, có vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất thực đo từ đêm 21 đến sáng 22-1: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,8 độ C, Hà Nội (Hà Đông) 10,8 độ C, Hưng Yên 9,6 độ C.