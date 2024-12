Miền Bắc rất lạnh, dự báo Hà Nội xuống 11 độ C

Dự báo Hà Nội lạnh 11 độ C

Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại Ba Vì (Hà Nội) là 13 độ C, mức phổ biến ở các quận, huyện khác ở Hà Nội là 14-15 độ C, dự báo có thể xuống tới 11 độ C vào cuối tuần này.

Tại vùng núi cao đã có rét đậm hơn, như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã chạm ngưỡng 4 độ C. Những địa điểm khác cũng đang trải qua cái lạnh cắt da, như Đồng Văn (Hà Giang) 7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hơn 8 độ C, Sa Pa (Lào Cai), Ngân Sơn (Bắc Kạn) và Trùng Khánh (Cao Bằng) đều ở ngưỡng 9 độ C.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu xuống khu vực miền Trung, khiến nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế rét dưới 20 độ C.

Trong đó, tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) 15 độ C, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 16 độ C, Hà Tĩnh 17 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 19 độ C và A Lưới (Thừa Thiên Huế) gần 20 độ C.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến miền Trung. Do không khí lạnh lệch Đông nên khu vực Trung Trung bộ cũng bị ảnh hưởng, nhưng càng về phía Nam thì mức độ ảnh hưởng sẽ suy giảm hơn.

Chiều 13-12, Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ đã phát bản tin cảnh báo tình hình thời tiết trên biển và trên khu vực đất liền, đặc biệt là tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ.

Cụ thể, cơ quan khí tượng lưu ý, trên vùng biển Nam bộ, áp cao lạnh lục địa đã và đang gây ra gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, với sóng biển cao 2-3m và nước biển dâng 0,2-0,3m. Dự báo, từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió có thể tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao tới 3,5m, gây biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết xấu này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt khi kết hợp với triều cường cao.

Trong khi, trên đất liền, đặc biệt tại TPHCM và Tây Nam bộ, do tác động gián tiếp của rìa áp cao lạnh lục địa, mây dông có nhiều điều kiện phát triển, hình thành những cơn mưa rào bất chợt.

Cường độ mưa trái mùa phổ biến dao động ở mức 2-10mm, có nơi vượt 13mm, nhưng cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật. Người dân ở vùng ven biển cần thận trọng trước nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, dông lốc, mưa lớn bất chợt.

