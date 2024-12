Miền Bắc rét sâu

Hôm nay, 8-12, đợt không khí lạnh đang bao phủ hầu hết khu vực miền Bắc và một phần Bắc Trung bộ. Nhiệt độ Hà Nội sáng nay chỉ còn 18 độ C.

Hà Nội rét sâu, chỉ còn 15-16 độ C, sương mù buổi sớm. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế, đợt không khí lạnh lần này chủ yếu ảnh hưởng mạnh đến miền Bắc và một phần Bắc Trung bộ, gây thời tiết rét, đặc biệt rõ rệt ở các vùng núi. Cụ thể như sau:

Miền Bắc: toàn bộ khu vực Bắc bộ, bao gồm các tỉnh trung du và đồng bằng, đều chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh. Nhiệt độ giảm sâu, phổ biến từ 15, 16 độ C đến 21 độ C, trời rét nhất về đêm và sáng sớm. Các khu vực núi cao như Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn có nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, khả năng xuất hiện sương muối ở các đỉnh núi cao.

Bắc Trung bộ: không khí lạnh lan xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, gây trời rét vào sáng sớm với nhiệt độ khoảng 18-22 độ C. Ở một số nơi, trời nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác.

Trung Trung bộ và Nam Trung bộ: ảnh hưởng của không khí lạnh yếu dần ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, với nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Dù không khí lạnh không còn mạnh, gió mùa đông bắc có thể gây mưa nhỏ ở một số khu vực ven biển.

Tây Nguyên và Nam bộ: các khu vực này gần như không bị ảnh hưởng đáng kể. Thời tiết chủ yếu khô ráo, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C vào ban ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho biết, miền Bắc chỉ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét này đến hết ngày mai 9-12, với nhiệt độ ban ngày không vượt quá 22 độ C. Vào ban đêm và sáng sớm, nền nhiệt giảm xuống mức 15-18 độ C.

Sang đầu tuần sau, nhiệt độ có xu hướng nhích lên nhưng tốc độ tăng rất chậm, trời nhiều mây và còn lạnh. Khoảng cuối tuần sau, khả năng miền Bắc xuất hiện mưa kèm theo không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm trở lại dưới 22 độ C.

VĂN PHÚC