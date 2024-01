Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C, học sinh có thể phải nghỉ học

Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ miền Bắc nước ta sắp có 3 ngày bao trùm rét đậm, rét hại dưới 10° độ C. Cơ quan khí tượng sẽ phát bản tin vào 6 giờ sáng mỗi ngày để các trường xem xét việc cho học sinh nghỉ học.

Sóng không khí lạnh rất mạnh sẽ lan tỏa sâu xuống tận miền Trung nước ta

Đêm qua và sáng nay, 21-1, không khí lạnh kèm gió mạnh đã tràn về tới Hà Nội, gây mưa rét trên diện rộng, thời tiết xấu. Nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 15 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ. Nền nhiệt giảm mạnh, nhiều nơi đột ngột chuyển lạnh đến rét.

Trong ngày và đêm 21-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục lan tỏa sâu xuống Bắc Trung bộ, trời lạnh dần. Đến ngày 22-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió ở ven biển có thể giật cấp 6-7 (ngang với áp thấp).

Các mô hình dự báo đều cho thấy, khoảng từ đêm 22 đến ngày 24-1, rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc, nhiệt độ cả ngày lẫn đều đều từ 10 độC trở xuống. Theo quy định của ngành giáo dục, nếu nền nhiệt xuống dưới 10 độ C thì các trường phải cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học tránh rét.

Các chuyên gia khuyến cáo nên cho học sinh nghỉ học nếu trời rét hại dưới 10 độ C

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày 22-1, tức là thứ hai tuần tới, cơ quan khí tượng sẽ phát hành bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ sáng để các địa phương và các trường học có phương án linh hoạt trong kế hoạch dạy học, đảm bảo sức khỏe học sinh.

Đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của năm 2024. Thời gian rét đậm, rét hại sẽ duy trì liên tục từ ngày 22-1 đến khoảng ngày 27-1. Thứ ba, thứ tư và thứ năm tuần tới là 3 ngày rét nhất trong đợt rét này. Nhiều nơi dưới 5 độC, đồng bằng cũng chỉ còn 10 độC.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm 22-1, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng chuyển rét, nhiệt độ chỉ còn 13-16 độC.

VĂN PHÚC