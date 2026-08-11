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Mưa lớn gây chia cắt cục bộ, cầu tràn ở Quảng Trị bị cuốn trôi

SGGPO

Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Trị chia cắt cục bộ, lực lượng chức năng phải túc trực ở những vị trí này để đảm bảo an toàn.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

Từ khóa

Ngập Mưa lớn UBND xã Khe Sanh Thôn Ruộng Thôn Ván Ri Khe Sanh Hướng Lộc

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