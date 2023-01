Trong số các bị can bị khởi tố do sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành có tới 80 bị can là giám đốc và phó giám đốc, nhân viên của các TTĐK. Nhóm này chung chi hàng trăm triệu đồng từ khi chưa thành lập các trung tâm đăng kiểm. Đến khi thành lập các trung tâm đăng kiểm, nhóm này cũng chung chi theo tháng, quý cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.