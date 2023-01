Liên quan đến vụ “Công an TPHCM phá đường dây mại dâm, chứa chấp sử dụng chất ma túy”, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM và Công an quận 5 đã làm rõ nhiều tình tiết cũng như cách thức hoạt động điều hành của quản lý, Tổng quản lý “má mì”, các “má mì” cấp dưới ở tổ hợp khách sạn - massage - karaoke.