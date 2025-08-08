Đa phương tiện

Infographic / Longform

Mức lương tối thiểu vùng chi tiết của 34 tỉnh, thành đề xuất từ 1-1-2026

SGGPO
muc-luong-toi-thieu-1.jpg
muc-luong-toi-thieu-3.jpg
muc-luong-toi-thieu-4.jpg
muc-luong-toi-thieu-5.jpg
muc-luong-toi-thieu-6.jpg
muc-luong-toi-thieu-7.jpg
muc-luong-toi-thieu-8.jpg
muc-luong-toi-thieu-9.jpg
muc-luong-toi-thieu-10.jpg
muc-luong-toi-thieu-11.jpg
muc-luong-toi-thieu-2.jpg
Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

mức lương tối thiểu vùng 2026 Mức lương tối thiểu 34 tỉnh thành từ 01/01/2026 Nghị định quy định mức lương mức lương tối thiểu theo tháng Mức lương tối thiểu giờ

