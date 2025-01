Mức phạt vi phạm giao thông tăng cao: Nhiều người nói "không dám tái phạm"

Bất ngờ vì mức phạt tăng cao

Sáng 1-1, phóng viên Báo SGGP theo tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức đi tuần tra kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn. 10 giờ 10, anh Đ.X.Đ. (ngụ TP Thủ Đức, nhân viên của 1 công ty) lái xe máy 54X2-11... từ đường Nguyễn Văn Bá tới nút đèn tín hiệu giao với đường số 1 thì lái xe leo lên vỉa hè để tiếp tục di chuyển. Một CSGT phát hiện liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Anh Đ. cho biết, do đang có việc gấp mà thấy dòng phương tiện kéo dài, nên leo lên vỉa hè để đi cho nhanh.

Bà N.T.B. lái xe đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Bá (TP Thủ Đức, TPHCM) bị lực lượng chức năng xử phạt 5 triệu đồng

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh Đ. về hành vi lái xe đi trên vỉa hè với mức phạt 5 triệu đồng (trước đây là 400.000 đồng đến 600.000 đồng) và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Bất ngờ với mức phạt cao, anh Đ. năn nỉ để được bỏ qua, nhưng không được. Sau khi được CSGT giải thích về quy định mới, anh Đ. đã ký vào biên bản vi phạm. “Nếu biết chạy xe trên vỉa hè bị phạt 5 triệu đồng, tôi đã không làm vậy. Số tiền trên là gần bằng 1 tháng lương của tôi”, anh Đ. mếu máo.

Đến 10 giờ 53, CSGT phát hiện bà N.T.B., lái xe máy 35K1-64... đi ngược chiều tại đường Nguyễn Văn Bá nên lập biên bản vi phạm. CSGT thông báo cho bà V. biết lỗi vi phạm và mức phạt tiền 5 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Là một công nhân, bà V. rất bất ngờ, vội trình bày mức phạt đó gần bằng cả tháng lương của mình và năn nỉ CSGT phạt nhẹ nhưng bất thành.

Lập biên bản 411 trường hợp, phạt khoảng 360 triệu đồng Lãnh đạo Phòng PC08, Công an TPHCM, cho biết, tính đến 15 giờ 30 ngày 1-1-2025, CSGT TPHCM đã lập biên bản 411 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe và tạm giữ 28 phương tiện. Các lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn (6 trường hợp); vi phạm lỗi tốc độ (88 trường hợp); đi ngược chiều (12 trường hợp)... với tổng số tiền phạt khoảng 360 triệu đồng.

Người dân chấp hành xử phạt

Trong ngày đầu áp dụng quy định xử phạt mới, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Trong đó, ông B.N.H.A. (là shipper) bị Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM xử phạt vì lỗi chạy xe gắn máy trên vỉa hè và đi ngược chiều trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) vào chiều 1-1-2025. Bị CSGT thổi phạt, ông H.A. phân trần do vội giao đơn hàng cho khách và do tuyến đường một chiều tốn quãng đường dài nên "tranh thủ" chạy ngược chiều trên vỉa hè. Nam tài xế rất bất ngờ trước "hành động tranh thủ" trên mà phải chịu mức xử phạt cao. “Sau lần này, tôi sẽ không bao giờ quên và chắc chắn không dám tái phạm nữa”, ông H.A. chia sẻ.

Tương tự, anh M.A.T. (ngụ quận Bình Thạnh) cũng bị xử phạt lỗi đi ngược chiều với mức phạt 5 triệu đồng. “Bây giờ áp dụng quy định mới với số tiền phạt cao gấp nhiều lần thì tôi tin sẽ đủ sức răn đe”, anh T. bày tỏ.

Anh Đ.X.Đ. lái xe chạy trên vỉa hè ở đường Nguyễn Văn Bá (TP Thủ Đức, TPHCM) bị lực lượng chức năng xử phạt 5 triệu đồng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngoài tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, CSGT của TPHCM còn tổ chức mật phục kết hợp lập chốt tại nhiều nút giao thông để xử lý các trường hợp vi phạm. Trong vòng chưa tới 1 giờ, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Bá - đường số 1 (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), tổ công tác của CSGT Công an TP Thủ Đức đã phát hiện, lập biên bản 7 trường hợp vi phạm với các lỗi: vượt đèn đỏ, đèn vàng; đi ngược chiều; lái xe leo lề, vỉa hè... Khi bị dừng xe kiểm tra, ông Đ.V.V. (ngụ TP Thủ Đức, giám đốc một công ty) một hai khẳng định không vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, khi CSGT đưa ra hình ảnh, clip ghi cảnh ông vượt đèn đỏ, ông V. phải ký vào biên bản vi phạm.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết, ngoài việc tuần tra và lập chốt kiểm soát, công an còn mật phục ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm. Khi CSGT đưa ra hình ảnh, clip..., người dân đều chấp nhận ký biên bản vi phạm. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ với mức xử phạt tăng nhiều lần. Phòng CSGT Công an TPHCM cũng thông tin, theo Nghị định 168, các hành vi có tính cố ý, là nguồn nguy hiểm cao độ và là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông có mức phạt tăng mạnh.

Ngoài việc tăng tiền phạt, lực lượng chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt mới là trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đó, các lái xe sẽ bị trừ từ 2 đến 12 điểm, tùy hành vi vi phạm. Ít nhất sau 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, tài xế phải thi sát hạch để được phục hồi số điểm này.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên một số trường hợp vi phạm giao thông chủ yếu như: điều khiển xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, xe máy chạy vào đường cao tốc. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, cục đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tiến hành nắm bắt các tuyến, điểm, ngã tư... phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các ngã tư có nhiều vi phạm để xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật để vận động người dân chấp hành luật. Hành vi vượt đèn tín hiệu giao thông bị lực lượng chức năng phạt nặng, nên các chủ phương tiện chấp hành nghiêm việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh: GIA KHÁNH Cảnh sát giao thông sẽ ưu tiên sử dụng thiết bị công nghệ, hệ thống giám sát, camera... cung cấp hình ảnh chứng minh vi phạm, bên cạnh với phát hiện trực tiếp để xử lý vi phạm. Tất cả các biện pháp mạnh trên nhằm dần xây dựng hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông. Chiều 1-1, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, tính tới 15 giờ cùng ngày, cả nước xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 35 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 50 vụ, làm chết 27 người. Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 13.500 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt gần 28 tỷ đồng; tước hơn 2.600 giấy phép lái xe các loại. Trong các vụ vi phạm, có hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU - ĐỖ TRUNG