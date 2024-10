Mỹ: Đảng Cộng hòa có khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện

Kết quả một cuộc thăm dò mới do báo The New York Times/Đại học Siena công bố ngày 11-10 cho thấy, đảng Cộng hòa đang dẫn trước đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida.