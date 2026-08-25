Thế giới

Mỹ đề xuất áp phí hơn 100.000 USD với thị thực H-1B

SGGPO

Chính phủ Mỹ công bố dự thảo quy định nhằm chính thức hóa mức phí hơn 100.000 USD đối với thị thực H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao. Quy định này trước đó đã bị tòa án ngăn chặn.

Dự thảo quy định mức phí mới áp dụng cho thị thực H-1B gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ANDRII DODONOV/GETTY IMAGES
Dự thảo quy định mức phí mới áp dụng cho thị thực H-1B gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ANDRII DODONOV/GETTY IMAGES

Dự thảo do Bộ An ninh nội địa Mỹ đề xuất, có thể được hoàn tất và thông qua vào cuối năm nay. Mức phí này từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng tạm thời vào năm 2025, làm tăng mạnh chi phí đối với loại thị thực quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục và nghiên cứu.

Tháng 6 vừa qua, một thẩm phán liên bang phán quyết mức phí trên là bất hợp pháp và ngăn Chính phủ Mỹ thu khoản tiền này. Phán quyết hiện được một tòa phúc thẩm tại Boston xem xét.

Chương trình H-1B cấp 65.000 thị thực mỗi năm, cùng 20.000 thị thực dành cho lao động có bằng cấp cao, với thời hạn từ 3 đến 6 năm. Trước khi có quy định về mức phí mới, chi phí cho loại thị thực này thường ở mức 2.000-5.000 USD.

Những người ủng hộ mức phí mới cho rằng nhiều công ty đã lạm dụng chương trình H-1B để thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng chương trình H-1B giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động có trình độ và hỗ trợ tuyển dụng nhân tài. Phòng Thương mại Mỹ, đại diện cho 300.000 doanh nghiệp, cùng các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và liên minh các công đoàn, chủ sử dụng lao động đang phản đối mức phí mới.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Thị thực H-1B Tổng thống Mỹ Donald Trump Lao động Bộ An ninh nội địa

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