Nam A Bank - Thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo 2024

Trước thềm kỷ niệm 32 năm thành lập (21-10-1992 – 21-10-2024), Nam A Bank (mã NAB) vừa nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo 2024” do tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trao tặng. Giải thưởng nằm trong khuôn khổ lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Khởi xướng từ năm 2003, Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Nam A Bank được vinh danh tại chương trình này.

Đại diện Nam A Bank nhận giải thưởng tại chương trình

Với chủ đề “Tiên phong Đầu tư xanh”, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2024 đã khảo sát, bình xét, công bố và vinh danh các thương hiệu doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo và có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Vượt qua hàng loạt ứng viên tiềm năng, Nam A Bank được Hội đồng bình chọn đánh giá cao qua nhiều tiêu chí như chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; bảo vệ thương hiệu và chú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và trách nhiệm xã hội.

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank đang triển khai mô hình tài chính toàn diện với hai trụ cột chính là “số” và “xanh”. Ngân hàng này đã từng bước nâng tầm vị thế trên thị trường khi nhận được nhiều thành tựu từ việc triển khai thành công chiến lược này, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Nam A Bank đã không ngừng đầu tư, tiên phong đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính có hàm lượng công nghệ cao. Tiên phong trong “số hóa” đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank và khách hàng giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.

Ngân hàng đã không ngừng nâng cấp hệ sinh thái ngân hàng số Open Banking, Robot OPBA và ONEBANK. Đặc biệt, kể từ khi triển khai, điểm giao dịch số tự động ONEBANK đã giúp khách hàng chủ động giao dịch, kể cả ngày Lễ, Tết và mang đến những trải nghiệm liền mạch, khác biệt cho khách hàng. Theo đó, ONEBANK đã tăng trưởng vượt bậc với tốc độ đạt hơn 40% mỗi quý, hàng triệu lượt giao dịch, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Nam A Bank trong mảng ngân hàng số.

Về lĩnh vực tín dụng xanh, Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ trọng tín dụng xanh lên 20 - 25% (gấp 2 - 3 lần tỷ trọng hiện tại).

Với chiến lược kinh doanh đúng đắn đã góp phần giúp Nam A Bank ghi nhận những kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Đồng thời, ngày càng nâng tầm vị thế trên thị trường khi được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao qua hàng loạt giải thưởng như: Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh và Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2024 trao tặng; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024 và Nơi làm việc có chế độ chăm sóc nhân viên tốt nhất 2024 do HR Asia trao tặng; Hệ sinh thái Sáng tạo nhất Việt Nam 2024 và Ứng dụng Open Banking sáng tạo nhất Việt Nam 2024 Do Asian Banking & Finance Magazine bình chọn…

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Giải thưởng là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín về hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch của Ngân hàng trên thị trường. Với những thành quả đã đạt được trong hành trình 32 năm phát triển, Nam A Bank tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để sẵn sàng chào đón vận hội mới, phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa Nam A Bank vào top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam”.

VINH NGUYỄN