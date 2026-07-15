Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông diện rộng

Sáng 15-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.