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Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông diện rộng

SGGPO

Sáng 15-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

PHÚC VĂN - TAM NGUYÊN

Từ khóa

thời tiết hôm nay nắng nóng mưa dông biển động sóng lớn thời tiết biển

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