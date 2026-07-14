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Tình trạng sức khỏe các nạn nhân vụ cháy quán ăn tại TPHCM

SGGPO

Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại TPHCM tối 11-7, một bệnh nhân đang được chăm sóc trong tình trạng ổn định, 5 bệnh nhân khác vẫn rất nghiêm trọng.

GIAO LINH

Từ khóa

cháy quán ăn đường Ngô Đức Kế cháy nhà phường Bình Thạnh Bệnh viện Chợ Rẫy Bệnh viện Nhân dân GIa Định cấp cứu

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