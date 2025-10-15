Văn hóa - Giải trí

Hơn 1.200 đầu sách Việt Nam trưng bày tại Hội chợ Sách Frankfurt 2025

SGGPO

Ngày 15-10, tại Hội chợ Sách Frankfurt (Đức), sự kiện sách lớn nhất thế giới, Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Hà Nội, TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Không gian Sách Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lưu Xuân Đồng; cùng đại diện các sở, ngành và gần 100 đại biểu là lãnh đạo, nhà xuất bản, tổ chức văn hóa của Việt Nam. Phía bạn bè quốc tế có bà Claudia Kaiser - Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt và đại diện các hiệp hội xuất bản từ ASEAN, Nhật Bản, Hà Lan, Bulgaria...

3af47575-eb0a-47a9-b024-d736365aa33f.jpg
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham quan không gian trưng bày sách của Việt Nam tại Đức

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm nhấn mạnh, Hội sách Frankfurt là biểu tượng của sáng tạo và hợp tác văn hóa toàn cầu, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn đưa sách Việt đến gần hơn với bạn đọc quốc tế. Năm nay, hơn 20 đơn vị xuất bản của Việt Nam mang đến trên 1.200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, văn hóa, thiếu nhi, khoa học và xuất bản số, góp phần quảng bá hình ảnh, tri thức và bản sắc Việt Nam.

404ce49d-5442-481f-a123-dd5eac3eb639.jpg
Gian trưng bày sách thiếu nhi của Nhà Xuất bản Kim Đồng

Không gian Sách Việt Nam có diện tích khoảng 100m², đặt tại sảnh 5.1 - vị trí trung tâm của hội chợ. Các đại biểu hai bên đã cùng thực hiện nghi lễ khai mạc, đánh dấu sự hiện diện nổi bật của Việt Nam tại sự kiện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã đến thăm và tặng sách cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Frankfurt, tiếp tục lan tỏa tinh thần đọc sách và tình yêu văn hóa Việt trên đất bạn.

MAI AN

Từ khóa

Hội sách Frankfurt Bộ VH-TT-DL Frankfurt Sách thiếu nhi Xuất bản Nhà xuất bản Không gian Sách Việt Nam

