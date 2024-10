NXB Trẻ mang hơn 100 đầu sách đến Hội sách Frankfurt 2024

Các thành viên của Đoàn NXB Trẻ tại Hội sách Frankfurt 2024. Ảnh: NXB TRẺ

Những năm gần đây, hầu như năm nào NXB Trẻ cũng tham gia Hội sách Frankfurt, nhằm tìm kiếm những dịch phẩm đặc sắc để xuất bản ở trong nước, đồng thời, tìm kiếm cơ hội bán bản quyền các ấn phẩm Việt với các đối tác nước ngoài.

Năm nay, NXB Trẻ tiếp tục tham gia Hội sách Frankfurt cùng Đoàn công tác TPHCM do Sở TT-TT TPHCM chủ trì.

Tham gia một trong những hội sách lớn nhất thế giới năm nay, NXB Trẻ đã đầu tư thiết kế nhiều loại tài liệu tiếng Anh giới thiệu về NXB, các đối tác quốc tế mà NXB Trẻ đã và đang cộng tác cũng như sách của các tác giả nổi bật.

Mảng chính trị - lịch sử có sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh, Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam.

Mảng sách văn hóa có sách của các tác giả Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Vinh Phúc, bộ Du ký Việt Nam...

Sách thiếu nhi có bộ Đến thăm thành phố của em, các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh...

Mảng sách kinh tế là các ấn phẩm của Lý Quí Trung, Phan Văn Trường...

Khu vực trưng bày sách của NXB Trẻ tại gian hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NXB TRẺ

Đặc biệt, một trong các điểm nhấn lần này của NXB Trẻ là các ấn phẩm xuất bản bằng tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài đọc trải nghiệm ngay khi đến thăm gian hàng.

Các tựa tiếng Anh bao gồm: Bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh màu (A history of Vietnam in pictures), Crying in trees, Have a good day, I see yellow flowers in the green grass, Ticket to chilhood (Nguyễn Nhật Ánh), Endless field (Nguyễn Ngọc Tư), Open the window eyes closed (Nguyễn Ngọc Thuần), Beloved Oxford, The little doll and big giant (Dương Thụy), The sky does not have to be blue (Lý Quí Trung)...

Thông tin về các ấn phẩm được NXB Trẻ dịch sang tiếng Anh để tiện cho bạn đọc và đối tác nước ngoài tham khảo. Ảnh: NXB TRẺ

Sau khi trưng bày trong thời gian diễn ra Hội sách Frankfurt 2024, các đầu sách này sẽ được NXB Trẻ gửi tặng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức) để phục vụ bà con kiều bào tại đây.

Đại diện NXB Trẻ trao đổi với một đối tác nước ngoài tại Hội sách Frankfurt 2024. Ảnh: NXB TRẺ

Theo chia sẻ của bà Đào Mai Ly, Trưởng Phòng Truyền thông NXB Trẻ, những ngày qua, khu vực trưng bày của NXB Trẻ nằm trong gian hàng chung của TPHCM, đã hấp dẫn khách tham quan với các tựa sách phong phú và nhiều món quà đậm chất Việt: Cà phê Việt, bánh kẹo, móc khóa hình sách...

Trong ba ngày đầu diễn ra hội sách, khu vực NXB Trẻ có những cuộc trao đổi tiếp xúc với các đối tác. Các sách được quan tâm nhiều nhất là sách có phiên bản tiếng Anh và sách văn học.

QUỲNH YÊN