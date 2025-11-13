Ngày hội “Xin chào Cà Mau” tại TPHCM

Ngày hội “Xin chào Cà Mau” do UBND tỉnh Cà Mau và UBND TPHCM phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 22-11-2025.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 13-11, đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau đã tham dự và thông tin về các hoạt động sôi động sắp tới, diễn ra trên địa bàn TPHCM và tỉnh Cà Mau.

Buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Ảnh MẠNH THẮNG

Sự kiện với các hoạt động chính: hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TPHCM vào tỉnh Cà Mau; lễ hội Ẩm thực – Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 tại Nhà Văn hoá Thanh niên.

Lễ hội sẽ có 100 gian hàng, với 4 không gian chính, gồm: khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau; khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, kết nối giao thương; khu vực chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc Cà Mau; khu vực sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Ngoài các hoạt động tại TPHCM, Ngày hội cua Cà Mau lần 2 năm 2025 với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - vị biển” sẽ được tổ chức tại quê hương Cà Mau, tập trung tại một số xã, phường trung tâm như: phường An Xuyên; phường Tân Thành; phường Lý Văn Lâm; phường Bạc Liêu; phường Hiệp Thành.

Ngày hội diễn ra từ ngày 16 đến 22-11-2025.

Nhiều hoạt động tại Ngày hội cua Cà Mau lần 1. Ảnh: CAMAUONLINE

Trao đổi thêm tại buổi họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết nhận được sự hỗ trợ rất lớn của TPHCM để tổ chức chương trình “Xin chào Cà Mau”. Ông hy vọng chương trình sẽ góp phần kêu gọi đầu tư, phát triển Cà Mau sau hợp nhất.

Ông Lê Văn Sử cũng cho biết, Cà Mau đang xây dựng các thương hiệu sản phẩm chủ lực, trong đó có Cua Cà Mau. Lần này, chương trình tổ chức quy mô để quảng bá các sản phẩm và có đến 500 gian hàng (gồm sản phẩm OCOP, thủy sản, sản phẩm thương mại khác..).

THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG