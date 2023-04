Ngày trước lễ, đường về miền Tây đông xe nhưng không kẹt

Theo ghi nhận, hầu hết các điểm nóng thường xảy ra tình trạng kẹt xe mỗi dịp lễ tết như ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Trung Lương, Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, ngã ba An Thái Trung... đều có lực lượng CSGT trực điều tiết giao thông.

Trên các tuyến đường hướng về miền Tây không xảy ra tình trạng kẹt xe. Riêng hai bên đầu cầu Rạch Miễu, do lượng phương tiện dày đặc qua cầu cùng thời điểm nên các phương tiện di chuyển chậm.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội Trưởng Đội CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trước, trong và sau lễ, lực lượng CSGT địa phương túc trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo không để xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng để người dân về quê, đi chơi lễ cũng như sau lễ trở lại làm việc.