Nghệ An: Công an viên bị đâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ

Sáng 11-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hoàng Thế Th. (sinh năm 1970, công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn).