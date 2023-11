Nghệ An: Nhanh chóng bắt đối tượng giết người bỏ trốn

Ngày 7-11, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng giết người ở tỉnh Thái Bình đang trên đường bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6-11, tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc uống rượu, Cao Bá Khoa (SN 1998, trú bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) dùng dao đâm anh Trương Đình T. (SN 1981), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn.

Nhận tin báo từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng đón lõng trên các cung đường để truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 giờ 45 phút ngày 7-11, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu bắt được Khoa khi đối tượng trốn trên một xe khách đang di chuyển từ Bắc vào Nam.