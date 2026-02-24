Bắc bộ vẫn lạnh về sáng và đêm

Khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.