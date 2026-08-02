Nghi nổ khí gas, 2 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hỏng

Rạng sáng 2-8, một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hỏng.