Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Ngư dân Bắc miền Trung trúng đậm cá cơm biển dịp giáp tết

SGGPO

Hai ngày 25 và 26-1, nhiều bà con ngư dân ở Bắc miền Trung cho tàu thuyền ra khơi và liên tiếp đánh bắt trúng đậm hàng tấn cá cơm biển với số lượng lớn nên rất phấn khởi.

DƯƠNG QUANG

Từ khóa

ngư dân bắc miền trung cá cơm đánh bắt cá Hà Tĩnh Nghệ An Thanh Hóa cảng cá Cửa Sót

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn