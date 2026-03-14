Bản tin tối 14-3: Thời tiết 3 miền trong ngày bầu cử

Bản tin tối 14-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; TPHCM phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức bầu cử; Ngày bầu cử, Bắc bộ có mưa, sáng sớm có sương mù; TPHCM: Xã đảo Thạnh An sẵn sàng cho ngày hội lớn; Tổ chức thành công bầu cử sớm ở Đặc khu Bạch Long Vĩ; Đồng bào Khmer ở miền Tây sẵn sàng cho "Ngày hội non sông".