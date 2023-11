Người dân góp tiền nâng cấp tuyến đường mưa là ngập ở quận 12

Sáng 1-11, UBND quận 12 khởi công duy tu, sửa chữa, cải tạo tuyến đường An Phú Đông 35, phường An Phú Đông theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc, năm 2023, quận 12 đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 32 tuyến đường, hẻm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, được chia thành 3 đợt. Hai đợt đầu quận đã thi công 27 tuyến, đợt này quận tiếp tục khởi công 5 tuyến đường, hẻm trên địa bàn. Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường khác người dân đóng góp 100% kinh phí nâng cấp.

Thời gian tới, UBND quận 12 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa, hướng đến mục tiêu không còn đường kết cấu đất đá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận.

Với kinh phí gần 4 tỷ đồng (kinh phí vận động nhân dân khoảng 50%), thời gian thi công khoảng 1,5 tháng, Phó Chủ tịch UBND quận 12 hy vọng sau khi hoàn thành thi công đường An Phú Đông 35 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm ngập nước và cải thiện bộ mặt đô thị.

Bên cạnh duy tu, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước, quận 12 sẽ phát triển một mảng xanh thành công viên trên khu đất công đang bỏ trống bên cạnh đường An Phú Đông 35 để phục vụ người dân vui chơi giải trí, luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Võ Thị Ngọc Lan, đường An Phú Đông 35 là tuyến đường thứ 6 được thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm trong năm 2023 trên địa bàn phường. Ngoài ra, phường cũng thực hiện sửa chữa, nâng cấp 3 tuyến đường, hẻm khác do người dân đóng góp 100% kinh phí.

Chủ tịch UBND phường An Phú Đông hy vọng sẽ lan tỏa, nhân rộng hơn nữa những tuyến đường, hẻm đã được xã hội hóa giao thông bằng sự hỗ trợ của chính quyền và sự đóng góp của nhân dân. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giảm ngập nước và xây dựng địa phương ngày càng khang trang hơn.