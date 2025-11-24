Người dân TPHCM gói bánh, rang chà bông gửi người dân vùng lũ

Bộ đội biên phòng Phước Thuận và người dân xã Hồ Tràm gói bánh tét để gửi ra miền Trung

Tại xã Hồ Tràm, ở Đồn Biên phòng Phước Thuận, ngay từ sáng sớm, người dân cùng lực lượng Đồn biên phòng Phước Thuận phối hợp gói bánh. Người chuẩn bị nguyên liệu, người gói bánh, người chuyển bánh ra khu vực nấu.

Nhịp làm việc đều đặn, dứt khoát, thể hiện sự khẩn trương trước những đợt mưa lớn ngoài miền Trung. Đến cuối buổi sáng ngày 23-11, 400 chiếc bánh được hoàn thành, đưa đi luộc, đóng gói cẩn thận để có thể chuyển ngay tới điểm tập kết.

Sau khi gói bánh, các lực lượng nấu ngay tại chỗ

Tại xã Bình Châu, công việc bắt đầu từ khi trời còn mờ sáng. Bếp củi đỏ lửa liên tục, người gói bánh, người đùm bánh, người phân loại nhu yếu phẩm, làm không kịp nghỉ. 400 đòn bánh tét cùng nhiều phần thực phẩm khô đã sẵn sàng chuyển đi.

Người dân xã Bình Châu (TPHCM) tập trung sơ chế nguyên liệu, chế biến món cá cơm rim lạc, cá chỉ vàng gửi tặng bà con vùng lũ

Tại phường Tam Long, nhịp độ chuẩn bị hàng cứu trợ cũng không kém phần khẩn trương. 300 kg thịt chà bông được nhóm anh chị em trong Hội bất động sản địa phương chế biến hoàn toàn thủ công, chia thành từng tổ nhỏ để bảo đảm tiến độ.

Bà con làm chà bông gửi ra miền Trung

Tại phường Vũng Tàu, bếp thiện nguyện của cô Thanh Thiện cho biết sẽ duy trì lò nướng suốt 12 ngày để hỗ trợ người dân vùng lũ, 23-11 là ngày đầu tiên. Người dân mang bột, đường đến góp, rồi cùng nhau nhào bột, tạo hình, nướng bánh.

Những ổ bánh mì nóng ra lò liên tục, được đóng gói ngay để chuyển đi trong ngày. Hoạt động diễn ra đều đặn, mang đậm tinh thần sẻ chia đối với đồng bào miền Trung. Trong ngày đầu đã nướng được cả ngàn chiếc bánh.

Tại phường Vũng Tàu, tiệm bánh của cô Thanh Thiện Baker cùng các tình nguyện viên khẩn trương làm hàng ngàn phần bánh mì bơ đường sấy khô để kịp gửi tặng bà con vùng lũ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk

Bếp thiện nguyện của cô Thanh Thiện làm bánh mì để gửi ra miền Trung

Dù cách làm khác nhau, các bếp lửa và điểm tập kết hàng cứu trợ ở TPHCM đều chung tinh thần chủ động, nhanh chóng và trách nhiệm, với mong muốn từng phần quà kịp đến tay người dân miền Trung lúc cần nhất.

Hơn 20 hội viên hội Phụ nữ phường Dĩ An (TPHCM) tập trung làm đậu phộng, muối mè, cá cơm khô và đóng hộp để gửi cho các chuyến xe chở hàng cứu trợ. Ảnh: VĂN CHÂU

Sáng 23-11, đồng loạt 3 bếp ăn của Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo TPHCM thu hút hàng trăm chư tăng ni, phật tử chung tay nấu 10.000 phần cơm để trao gửi đến với bà con vùng lũ tỉnh Khánh Hòa. Những ngày tới, các bếp ăn này sẽ tiếp tục nấu cơm, chuyển ra bà con vùng lũ, bình quân từ 10.000 đến 15.000 suất/ngày

Tại xã Ngãi Giao (TPHCM), hàng chục tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Thiện Sinh có mặt tại Khánh Hòa tổ chức "bếp ăn dã chiến" để trực tiếp phục vụ bà con

Trong các ngày 22, 23-11, nhóm thiện nguyện Thiện Sinh đã nấu, đóng gói những suất ăn có đủ rau xanh, dưa muối, thịt kho, cá kho… gửi đến bà con vùng lũ, nhất là các vùng bị cô lập, bình quân 1.500 suất/ngày.

Chiều 23-11, chị Phạm Thị Tuyết (54 tuổi, quê xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), là công nhân công ty chuyên sản xuất bạt xe ở phường Tân Uyên (TPHCM), chạy xe đạp đến Bếp Yêu Thương, cơ sở từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Tân Uyên, mang theo phần quà là thùng mì tôm và… 10 cây chổi.

Chị Tuyết chạy xe đạp chở hàng đến ủng hộ

Chị Tuyết cho biết nhà chị ở xã Đông Hòa cũng bị nước ngập nửa nhà.

Mấy ngày hôm nay chị nóng lòng muốn về nhưng các chuyến xe khách phần lớn đều hoãn nên chị ở lại ngóng tin, chờ dịp thuận tiện sẽ về thăm nhà.

Nói về món quà là 10 cây chổi, chị cho biết mình dân quê nên biết khi nước rút, người dân rất cần những vật dụng thiết yếu để dọn dẹp nhà cửa.

Trong khi đó, chị Trần Ngọc Phượng (31 tuổi, công nhân Công ty gỗ Hòa Phát ở Đồng Nai) cũng chạy xe máy chở theo 3 thùng mì tôm và 1 thùng nước mắm đến Bếp Yêu Thương ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Nhà chị Phượng ở xã Hòa Sơn (Đắk Lắk) cũng bị ngập, may mắn mọi người đều bình an. Trước hoàn cảnh khó khăn, chị muốn giúp chút ít để ủng hộ bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ nhiệm CLB Bếp Yêu Thương cho biết, ngay khi có thông tin về việc tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhiều công nhân đã đến ủng hộ thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt.

Người dân tham gia vận chuyển hàng cứu trợ

Chiều 23-11, trong số những người đến ủng hộ hàng hóa cho Bếp Yêu Thương, có ông M.Asif, quốc tịch Pakistan. Ông liền tay bê từng thùng hàng từ xe tải vào trong nơi tiếp nhận.

Theo bà Tào Thị Hồng Thắm, công tác ở Hội phụ nữ phường Tân Hiệp (TPHCM), khi biết có thông tin về cuộc vận động, qua tiếp xúc, ông M.Asif, một thầy giáo dạy tiếng Anh, đã tình nguyện tham gia các hoạt động ý nghĩa này.

