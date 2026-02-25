Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

TPHCM: Chuẩn bị chu đáo cho các khu vực bầu cử sớm

SGGPO

Để đảm bảo ngày bầu cử sớm tại các khu vực đặc thù diễn ra chu đáo, TPHCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ từng khâu.

THU HƯỜNG - VĂN MINH

Từ khóa

Bầu cử Tam Thắng Hải đoàn 128 Sở Nội vụ TPHCM Sân bay Vũng Tàu Hải đoàn 129 Quyền bầu cử Tiểu đoàn DK1

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn