Người phụ nữ thủng ruột vì chiếc tăm xỉa răng

Sau cơn đau bụng, một phụ nữ vào viện cấp cứu, phát hiện hồi tràng đoạn cuối ruột non bị chiếc tăm đâm thủng. Dị vật có kích thước 0,2cm x 4cm.

Ngày 14-5, thông tin từ Bệnh viện An Bình (TPHCM), một phụ nữ 43 tuổi được cấp cứu sau 3 ngày sốt và đau bụng. Bệnh nhân cho biết cơn đau ngày càng tăng, đau nhói, bụng chướng khó chịu, dù mua thuốc uống nhưng không có dấu hiệu giảm đâu.

Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp Xquang. Kết quả chẩn đoán đây là trường hợp đau bụng ngoại khoa do dị vật trong ruột, phải mổ khẩn. BSCK2 Phạm Ngọc Tảo, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện An Bình, cho biết, ê kíp phẫu thuật nội soi đã thám sát và phát hiện dị vật có kích thước 0,2cm x 4cm giống tăm xỉa răng, đâm thủng hồi tràng đoạn cuối ruột non. Bác sĩ tiến hành khâu lỗ thủng ruột, cắt ruột thừa viêm thứ phát, tổng thời gian phẫu thuật 60 phút.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị tăm đâm thủng ruột

Theo bác sĩ Tảo, nếu không phát hiện sớm và xử lý kịp thời, bệnh nhân sẽ bị viêm phúc mạc toàn thể do xì dịch ruột, ảnh hưởng đến tính mạng. Hậu phẫu ngày 2, bệnh nhân ổn định, bụng mềm, được theo dõi sát và hướng dẫn ăn uống phù hợp. Người bệnh chia sẻ: “Tôi ít khi dùng tăm khi ăn cơm nên không biết đã nuốt phải dị vật khi nào".

Để đề phòng tình huống tương tự, BS Tảo khuyến cáo người dân tránh thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, người già và trẻ nhỏ tránh đồ ăn dai, cẩn thận khi ăn cá, bỏ thói quen ngậm tăm sau ăn, không để các đồ chơi nhỏ trong tầm tay của trẻ em. Nên ăn chậm, nhai kỹ, khi uống thuốc nhớ phải bóc vỏ (đặc biệt lưu ý với người già). Trong tình huống nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp kịp thời , tránh biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

GIAO LINH