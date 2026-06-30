Người thổi hồn cho tò he ở Huế

Từ những khối bột nhiều sắc màu, nghệ nhân Trần Đại Nghĩa ở phường Hương Thủy, TP Huế không chỉ ra các sản phẩm thủ công độc đáo mà còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một nét đẹp văn hóa dân gian.



