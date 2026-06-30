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Người thổi hồn cho tò he ở Huế

SGGPO

Từ những khối bột nhiều sắc màu, nghệ nhân Trần Đại Nghĩa ở phường Hương Thủy, TP Huế không chỉ ra các sản phẩm thủ công độc đáo mà còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một nét đẹp văn hóa dân gian.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

Từ khóa

Tò he Thổi hồn Trần Đại Nghĩa Hương Thủy Nghệ nhân Hiển thị Thủ công Nét đẹp Huế Nghệ nhân Trần Đại Ngĩa Văn hóa dân gian

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