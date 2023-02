Tối 6-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.