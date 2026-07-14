Nhẹ nhõm vì quán “cầy tơ” dần vắng bóng

“Các quán bán thịt chó ít đi sẽ giúp kéo giảm nạn trộm chó và giảm nguy cơ bệnh tật đối với người có sở thích ăn cầy tơ”, chị Lê Ngọc Vân (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) chia sẻ cảm nhận khi các điểm kinh doanh, tiêu thụ thịt chó, mèo giảm rõ rệt trong thời gian gần đây.

Hẻm 189 đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) từng là nơi tập trung nhiều quán “cầy tơ”; nhưng giờ đây, con đường hoàn toàn vắng bóng loại đặc sản một thời, thay vào đó là các quán bán thịt dê, thịt bò, hải sản. Không chỉ ở hẻm 189 đường Cống Quỳnh, nhiều khu vực khác tại TPHCM cũng ghi nhận các quán bán thịt chó dần thưa vắng hoặc chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác. Anh Nguyễn Thành, người từng thường xuyên ăn thịt chó, thừa nhận hiện rất khó tìm quán “cầy tơ” và cho rằng việc giảm tiêu thụ thịt chó, mèo là xu thế của xã hội hiện đại.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người từng mưu sinh bằng bán thịt chó đã chuyển hướng kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Sỹ (55 tuổi, phường Hạnh Thông, TPHCM) từng mở quán bán thịt chó tại TP Đồng Nai, cho biết, dù thu nhập khá nhưng ông đã bỏ nghề sau khi bị con cái phản đối. “Từ lúc bỏ quán bán thịt chó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn”, ông Sỹ nói.

Hẻm 189 đường Cống Quỳnh nổi tiếng với đặc sản "cầy tơ" nay đã ngưng kinh doanh. Ảnh: Giao Linh

Chị Lê Ngọc Vân bày tỏ, khi các quán bán thịt chó ở hẻm 189 đường Cống Quỳnh đóng cửa, chị rất mừng. Cách đây nửa năm, gia đình chị Vân bị mất chú chó giữ nhà, phải đi tìm chuộc mất hơn 3 triệu đồng. Vì vậy, chị hy vọng các quán bán thịt chó sẽ không còn, từ đó góp phần hạn chế nạn trộm chó và giảm nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Các đợt kiểm tra gần đây của Sở An toàn thực phẩm TPHCM tại các địa bàn từng có nhiều cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo cũng ghi nhận nhiều cơ sở đã ngưng hoạt động. Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định, việc giết mổ và tiêu thụ thịt chó, mèo hiện nay thường diễn ra tại các cơ sở không được cấp phép, không đảm bảo quy trình vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Sản phẩm thịt chó, mèo tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc, nhiễm ký sinh trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

GIAO LINH