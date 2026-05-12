Đà Nẵng nghiên cứu điều chỉnh lộ trình giải IRONMAN sau phản ánh của người dân

Sau phản ánh về tình trạng cấm đường, ùn tắc khi diễn ra giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức, nhất là phân luồng giao thông và lộ trình thi đấu cho các mùa sau.

Mùa giải IRONMAN 2026 thu hút gần 5.000 vận động viên tham dự tại TP Đà Nẵng. Ảnh: IRONMAN

Ngày 12-5, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã có thông tin về công tác tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc giải đấu, Sở đã chủ trì cuộc họp với Công ty Sunrise Event Việt Nam cùng các đơn vị liên quan để đánh giá toàn diện công tác tổ chức, ghi nhận kết quả đạt được cũng như nhìn nhận các tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình vận hành sự kiện.

Theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, sự kiện năm nay có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phong trào thể thao, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, xanh sạch đẹp và thu hút dòng khách có khả năng chi trả cao.

Đặc biệt, mùa giải năm nay thu hút gần 5.000 vận động viên cùng người thân đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu, kết hợp du lịch và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

Giải đấu góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch thành phố đến với bạn du khách quốc tế. Ảnh: IRONMAN

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức nội dung IRONMAN toàn phần với quy mô lớn, số lượng vận động viên và lực lượng phục vụ đông, lộ trình thi đấu có tổng cự ly gấp đôi các mùa IRONMAN 70.3 trước đây.

Do đó, trong quá trình tổ chức đã phát sinh một số bất cập, nhất là việc phân luồng giao thông và ùn tắc cục bộ trên một số tuyến đường.

“Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và lắng nghe, Sở VH-TT-DL, các đơn vị liên quan cùng ban tổ chức nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân, du khách và dư luận xã hội về những hạn chế trong công tác tổ chức thời gian qua”, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng thông tin.

Theo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các phương án phối hợp, truyền thông, điều tiết giao thông và vận hành sự kiện nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong các mùa giải tiếp theo.

PHẠM NGA