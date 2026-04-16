Công khai đường dây nóng, xử lý phản ánh của du khách trong dịp nghỉ lễ

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, mùa du lịch hè 2026.

Dịch vụ đi xe địa hình trên đồi cát ở Mũi Né

Yêu cầu này được nêu trong văn bản gửi Sở Du lịch và Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố, nhằm chuẩn bị điều kiện phục vụ khách, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ trong giai đoạn cao điểm.

Theo đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; chủ động tổ chức hoạt động phục vụ, phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Đồng thời, chỉ đạo doanh nghiệp, khu điểm du lịch chấp hành quy định pháp luật; kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ; đảm bảo an toàn, cứu hộ cứu nạn và chất lượng dịch vụ.

Các đơn vị phải thực hiện phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; niêm yết giá công khai tại nơi dễ thấy, bán đúng giá và không phân biệt đối xử với du khách.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo Nghị định 348/2025/NĐ-CP, đặc biệt với hành vi kinh doanh không đủ điều kiện, không đảm bảo chất lượng dịch vụ. Việc tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên môi trường mạng được đẩy mạnh trong mùa cao điểm.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương cần xây dựng phương án điều tiết, phân luồng khách, tránh quá tải cục bộ; phối hợp đảm bảo giao thông, an toàn cho du khách, nhất là tại các điểm vui chơi dưới nước. Doanh nghiệp bị cấm sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn.

VĨNH XUÂN