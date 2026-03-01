Nhiệt độ tại Bắc bộ có nơi trên 33 độ C, nhiều khu vực có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1-3, thời tiết các vùng duy trì nền nhiệt khá cao; chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.