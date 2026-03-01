Đa phương tiện

Nhiệt độ tại Bắc bộ có nơi trên 33 độ C, nhiều khu vực có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1-3, thời tiết các vùng duy trì nền nhiệt khá cao; chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTXVN

dự báo thời tiết mưa dông mưa to lạnh không khí lạnh sương mù

