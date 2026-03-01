Đa phương tiện

Hà Nội tăng cường 3 tuyến buýt, mở rộng kết nối tới Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội tăng 3 tuyến buýt và nâng tần suất 1 tuyến, nâng tổng số tuyến kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc lên 9 tuyến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi học, đi làm của người dân khu vực phía Tây Thủ đô.

Hà Nội tuyến buýt Khu công nghệ cao Hòa Lạc đi học đi làm giao thông

