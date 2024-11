Nhiều sản phẩm bột ngọt được đóng gói tại Việt Nam nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tràn lan sản phẩm bột ngọt không rõ nước sản xuất

Trong năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng PC08 - Công an tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và thu giữ gần 10 tấn bột ngọt (loại bao 25 ký) trên bao bì in sản xuất bởi Fufeng, nước sản xuất là Trung Quốc. Toàn bộ số bột ngọt trên được in nhãn gốc trên bao bì bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh bao bột ngọt được in nhãn gốc trên bao bì bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật

Ngày 23-10 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 3 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ hàng hóa vì đã không ghi đầy ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định.

Theo đó, sản phẩm "Bột ngọt SELA" có thông tin trên bao bì ghi: Sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên SELA tím, địa chỉ tại số 64H3 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Nơi đóng gói: Địa điểm kinh doanh Thoại Sơn - Công ty TNHH một thành viên SELA tím, tỉnh lộ 943, tổ 14, ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Qua quan sát trên bao bì sản phẩm này, không tìm thấy thông tin ghi rõ về xuất xứ hàng hóa, cũng như không tìm thấy thông tin tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi đóng gói, đóng chai theo quy định. Ngoài ra, cũng không đề thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Theo phản ánh của người tiêu dùng, ngày càng nhiều sản phẩm bột ngọt được bày bán trên thị trường không ghi rõ thông tin về tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất ra sản phẩm trước khi đóng gói, cũng như không thấy rõ thông tin về nguồn gốc và xuất xứ. Không những thế, ngày tháng ghi trên bao bì nhiều sản phẩm cũng không thể phân biệt được là ngày sản xuất hay là ngày đóng gói. Đặc biệt, tại thị trường có lượng tiêu thụ lớn như TPHCM, hiện tượng này cũng khá phổ biến.

Mặt trước và sau của một số sản phẩm bột ngọt (mì chính) như Jamono, Meizan, Asato, Fuji-Moto… được đóng gói trong nước nhưng không ghi thông tin về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi đóng gói, đóng chai trên bao bì sản phẩm; không ghi rõ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Độc giả cung cấp

Nguy cơ từ bột ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trong bối cảnh thị trường gia vị, thực phẩm “vàng thau lẫn lộn”, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề chất lượng, xuất xứ sản phẩm trước khi mua, bởi những sản phẩm không đảm bảo chất lượng có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Theo TS.BS. Nguyễn Thị Hương Lan, Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm - Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, mặt hàng thực phẩm, gia vị là những mặt hàng nhu yếu phẩm mà chúng ta ăn vào hàng ngày, nếu không may mua phải sản phẩm không uy tín, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Tuy vậy, nhiều người tiêu dùng Việt lại chưa có thói quen kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua. Tiêu thụ thực phẩm, gia vị không đảm bảo chất lượng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, có thể là trước mắt hoặc về lâu về dài. Do đó, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm, hiểu rõ sản phẩm trước khi mua để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm, gia vị.

Không chỉ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, bột ngọt san chia, đóng gói không rõ nguồn gốc, xuất xứ còn gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất uy tín và môi trường đầu tư trong nước.

Tình trạng bột ngọt san chia, đóng gói lưu thông rộng rãi tại các chợ, tạp hóa, siêu thị, cho thấy lỗ hổng trong khâu kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc và xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất chân chính.

Những quy định về nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa gồm có: 1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: a) Tên hàng hóa; b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; c) Xuất xứ hàng hóa; d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Về cách ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đối với hàng hóa đóng gói, đóng chai: Tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định: “Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép”. Thông tin về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 7 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP như sau: "1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. 2. Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt"

NHƯ AN