Nhờ “sóng” AI, Singapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngày 11-8, Singapore nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên mức 4,5% đến 5,5%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 2,0 đến 4,0% đưa ra trước đó.

Theo kênh Channel News Asia, bước điều chỉnh mới diễn ra trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, đang tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế Singapore.

Người lao động tại Singapore. Ảnh: CNA/ISTOCK

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết quyết định nâng dự báo phản ánh đà tăng trưởng vượt mong đợi trong nửa đầu năm, cùng triển vọng tiếp tục đi lên ở nửa cuối năm nhờ dòng vốn đầu tư toàn cầu rót mạnh vào hạ tầng AI.

Trong quý 2, đà khởi sắc ghi nhận rõ nét ở các ngành sản xuất, bán buôn, tài chính và bảo hiểm. Đặc biệt, cơn sốt AI đã tạo cú hích lớn cho phân khúc điện tử, kỹ thuật chính xác cũng như mảng cung ứng máy móc, thiết bị công nghiệp.

Bên cạnh đó, giới chức Singapore nhận định làn sóng đầu tư AI bùng nổ và tác động từ cuộc xung đột tại Iran thấp hơn dự báo đã giúp nền kinh tế giảm thiểu tối đa rủi ro từ biến động địa chính trị tại Trung Đông.

PHƯƠNG NAM