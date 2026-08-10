Colombia: Thủ đô Bogota rung lắc vì động đất mạnh 7,4 độ richter

Trang tin Ynet (Israel) dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) và Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết ngày 10-8, đã xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ richter; tâm chấn ở gần thị trấn San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó, phía Tây Colombia.

Khu vực xảy ra trận động đất tại Colombia. Ảnh: USGS

Ban đầu, Cơ quan Địa chất Colombia thông báo trận động đất chỉ mạnh 6,7 độ richter và ở độ sâu 82km, xảy ra vào lúc 7 giờ 34 ngày 10-8 (giờ địa phương). Theo truyền thông địa phương, thủ đô Bogota và nhiều khu vực ở Tây Bắc, Trung và Đông Colombia như Antioquia, Cundinamarca, Meta… đều cảm nhận được rung lắc do trận động đất gây ra. Rung lắc cũng được ghi nhận ở quốc gia láng giềng Ecuador.

Người dân ở một số khu vực của Colombia và Ecuador phải sơ tán khi có rung chấn. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã kích hoạt các quy trình ứng phó và phòng ngừa.

Hiện giới chức Colombia chưa thông báo số người thương vong và thiệt hại do động đất. Tuy nhiên, trên mạng xã hội X, người đứng đầu tỉnh Chocó Nubia Carolina Cordoba-Curi cho biết, đã có người bị thương và nhà cửa bị hư hại tại Quibdo, thủ phủ tỉnh Chocó.

Trận động đất tại Colombia xảy ra chỉ vài tuần sau hai trận động đất mạnh, có cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ richter, tại Venezuela vào cuối tháng 6 khiến hàng trăm tòa nhà bị phá hủy và hơn 5.000 người thiệt mạng.

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