Ngày 6-9, Công an TPHCM vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, ngụ tỉnh An Giang) vì có hành vi mạo danh lãnh đạo để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Trước đó cũng có nhiều vụ án tương tự, Công an TPHCM khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo luôn nghĩ ra các chiêu trò, thủ đoạn rất tinh vi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý, ngăn chặn.