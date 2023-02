Nước biển dâng - tác nhân gia tăng khủng hoảng

Nước biển dâng gây ra nguy cơ “khó có thể hình dung được” cho hàng tỷ người trên thế giới. Đây là thông điệp được Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đưa ra trong phiên thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ở TP New York (Mỹ) có chủ đề “Nước biển dâng: Những tác động với hòa bình và an ninh quốc tế”.