P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam phát động chương trình trồng rừng năm 2025

Chương trình trồng rừng “Forests for Good – Vì Một Việt Nam Xanh” năm 2025 do P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam phối hợp triển khai đã chính thức được phát động ngày 27-5-2025, tại siêu thị GO! An Lạc (TPHCM).