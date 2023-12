Phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc núp bóng môi giới hôn nhân

Ngày 26-12, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc núp bóng hình thức môi giới hôn nhân tại TPHCM, Đắk Nông và các tỉnh miền Tây.

Trước đó, sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 19-12, công an đã đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với Vày Tuyết Mai (sinh năm 1983, trú tại quận Bình Tân, TPHCM); Nguyễn Thị Nho (sinh năm 1985, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông); Trần Quang Phát (sinh năm 1979, trú tại quận Bình Tân, TPHCM); Trần Siêu Khiêm (sinh năm 1959, trú tại quận 6, TPHCM); Huỳnh Hồng Chi (sinh năm 1983, trú tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Ngày 26-12, công an tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm: Vày Tuyết Mai, Nguyễn Thị Nho, Trần Quang Phát về hành vi “Mua bán người”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Công an xác định, do là người gốc Hoa và có chồng là người Trung Quốc nên Mai thường xuyên qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc. Cuối năm 2022, Mai gặp một người phụ nữ Việt Nam sống tại Trung Quốc (chưa rõ nhân thân lai lịch) cho biết, hiện có nhiều đàn ông Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền để mua vợ.

Nếu Mai tìm được phụ nữ Việt Nam bán cho người Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới hôn nhân thì mỗi trường hợp thành công sẽ được trả công từ 200 - 300 triệu đồng, tuỳ vào độ tuổi cũng như nhan sắc của người phụ nữ đó.

Để dụ dỗ các phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, Mai thống nhất với Nho, Khiêm, Phát… cách thuyết phục, hứa hẹn với các nạn nhân về viễn cảnh cuộc sống giàu sang và sẽ nhận được số tiền hồi môn từ 80 - 120 triệu đồng nếu họ đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi tuyển chọn được nạn nhân, các đối tượng tổ chức cho khách Trung Quốc xem mặt, lựa chọn qua hai hình thức: gặp mặt trực tiếp tại Việt Nam hoặc xem mặt qua mạng Internet.

Với các nạn nhân đã được khách Trung Quốc lựa chọn, Mai và đồng bọn sẽ hoàn thiện các thủ tục (hộ chiếu, visa, giấy khám sức khoẻ, giấy xác nhận tình trạng độc thân…) rồi đưa các nạn nhân ra biên giới Việt Nam - Trung Quốc bàn giao cho người bên Trung Quốc và nhận tiền. Khi sang đến Trung Quốc, các nạn nhân bị giam lỏng, kiểm soát, thu hết hộ chiếu, điện thoại; bị yêu cầu phải kết hôn theo chỉ định của nhóm đối tượng này, nếu nạn nhân không đồng ý sẽ bị yêu cầu phải đền bù toàn bộ số tiền mà khách Trung Quốc đã chi trả cho các đối tượng.

Bằng thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 5-2023 đến nay, Mai cùng đồng bọn đã lừa gạt, tuyển chọn và chuyển giao hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Một số nạn nhân sau khi sang Trung Quốc lấy chồng phát hiện mình đã bị lừa gạt, mua bán nên bỏ trốn về Việt Nam hoặc nhờ người nhà tại Việt Nam trình báo tố giác tội phạm, đề nghị giải cứu.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ thêm 2 căn cước công dân; 2 hộ chiếu; 3 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho 3 phụ nữ. Mai khai nhận đây là các giấy tờ, thủ tục do Mai và đồng bọn đang hoàn thiện cho 7 phụ nữ chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán. Mai và đồng bọn chưa thực hiện được thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị những nạn nhân hoặc gia đình có người thân bị lừa bán sang Trung Quốc đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, phối hợp cơ quan chức năng nước bạn kịp thời giải cứu các nạn nhân về Việt Nam.

TRUNG DŨNG