Phạm lỗi giao thông, lộ ra nhà báo dỏm

Tối 29-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng vừa tạm giữ hình sự Hưng để làm rõ hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, tối 20-9, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tổ tuần tra kiểm soát dừng xe của Nguyễn Quang Hưng.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện Hưng có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,497miligam/lit khí thở. Tổ tuần tra yêu cầu Hưng xuất trình giấy tờ. Trong lúc tổ tuần tra lập biên bản xử phạt hành chính, Hưng có khai mình là nhà báo.

Tối 28-9, Hưng đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết vi phạm nồng độ cồn. Tại đây, Hưng đưa ra 3 thẻ nhà báo, gồm 2 thẻ nhà báo phóng viên ghi "Phó quyền trưởng ban thời sự ban an toàn giao thông của Đài truyền hình Việt Nam" và 1 thẻ nhà báo ghi "Phó Trưởng ban thời sự do Bộ TT-TT cấp".

Qua xác minh tại Đài truyền hình Việt Nam và Cục Phát thanh - Truyền hình Bộ TT-TT về những thẻ nhà báo trên của Hưng, xác định đều không phải do các cơ quan liên quan cấp ra. Bản thân Hưng cũng không phải là nhân viên hay cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam.

Xác minh tại nơi ở của Hưng, cơ quan chức năng xác định Hưng có 2 tiền án "Cố ý gây thương tích" và đã bị xử phạt hành chính và tiền sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và bị xử phạt 12 tháng tù treo.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận những thẻ nhà báo trên là giả. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hưng, quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày để điều tra.