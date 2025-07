Phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Ngay sau lễ phát động, 3 đội hình tình nguyện với 100 đoàn viên, thanh niên đã được thành lập để hỗ trợ phát quang hành lang tuyến, chặt cây ở một số vị trí với tổng diện tích lên tới 8.000m2; thăm, trao quà tặng thanh niên công nhân tại công trường dự án.

Đồng thời, 1 đội hình tình nguyện với 30 đoàn viên, thanh niên đã bắt tay hỗ trợ di dời công trình phụ, chuồng trại cho hộ dân tại xã Xuân Quang; thăm, trao quà tặng hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ phát quang hành lang tuyến Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Cùng ngày, trên địa bàn 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ nơi có tuyến đường dây đi qua, các cơ sở Đoàn cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Phát huy những kết quả tích cực và bài học kinh nghiệm từ đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Trị) đến Phố Nối (Hưng Yên) trong năm 2024, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết kêu gọi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tại các xã có dự án đi qua, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để tuổi trẻ được góp sức cho một công trình trọng điểm quốc gia, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo và tự giác của thanh niên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng chiều dài hơn 229km, đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với 468 vị trí móng cột, trải dài trên địa bàn 31 xã, thị trấn. Công trình có vai trò then chốt trong việc truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, kết nối với hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng lực vận hành an toàn, ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

BÍCH QUYÊN