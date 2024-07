Phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu làm việc ở quán karaoke

Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chuyên môn vừa phát hiện 1 nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu làm việc tại một quán karaoke ở Bắc Giang, lây nhiễm từ 1 bệnh nhân khác ở Nghệ An (đã tử vong).

Lấy mẫu xét nghiệm bệnh bạch hầu. Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin này. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang vừa nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về 1 bệnh nhân đã tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ở huyện Kỳ Sơn. Hiện 2 trường hợp này đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), gồm: Moong Thị B. và Moong Thị S., cùng sinh năm 2006, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Hình thái vi khuẩn gây bệnh bạch hầu

Ngay sau khi nhận thông tin, CDC tỉnh Bắc Giang đã điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để giám sát.

Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28-6, B. và S. về quê ở Kỳ Sơn (Nghệ An) thi tốt nghiệp THPT và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong ở huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 1-7, cả 2 bắt xe từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) làm việc tại 1 quán karaoke ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Đến ngày 5-7, khi biết thông tin bạn cùng phòng bị tử vong do bị bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, cả 2 trường hợp B. và S. đã chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều 7-7, cơ quan chuyên môn xác định B. đã bị dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện S. và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, được cơ quan chuyên môn thu dung và đưa vào khu vực cách ly.

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp và có thể bùng thành dịch. Bệnh này được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao, người nhiễm bệnh có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.

PHÚC HẬU